〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少224.8亿美元--iMoneyNet

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约1月4日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至1月3日的最近一周美国货币市场基金资产减少224.8亿美元,至2.65万亿(兆)美元.
报告指,最新一周,应税货币市场基金资产减少233.4亿美元,至2.36万亿美元.免税货币市场基金资产增加8.57亿美元,至2,907.7亿美元.
报告指出,应税货币市场资金收益率持稳在0.02%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。