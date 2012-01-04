〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因美元走坚打压商品买需

路透1月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌1.1%,为自12月15日下跌1.5%以来的最大单日跌幅;美元走坚降低了市场对美国大宗商品的买需,进而令小麦期货承压.

交易员称,继小麦价格在过去两周半累计上涨13.4%後,从技术面来看,市场处於超买状态,主要是因空头回补.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货亦下滑,但与CBOT合约相比,跌幅较小.

MGEX春麦期货价格再度涨跌互现,3月近月合约MWEH2下跌,而远月合约连续第二日上涨.

继12月大量降雪後,美国冬麦状况有所改善,亦打压价格.

美国农业部全国农业统计处周一稍晚称,堪萨斯城硬红冬麦优良率为53%,较11月末时的47%有所提升.

美国大平原温暖且干燥的天气状况开始降低一些硬红冬麦种植区原本充沛的土壤湿度.

CBOT-3月期麦WH2收低7美分,报每蒲式耳6.50美元.

CBOT小麦预估成交量为74,325口.(完)