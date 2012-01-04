〔美国债市〕公债价格下跌,因经济乐观预期打压避险买盘

* 美国经济复苏的证据压低公债价格

* 欧债危机忧虑限制公债跌幅

* 投资者等待周五美国非农就业数据出炉

路透纽约1月4日电---美国政府公债价格周三下跌,因出炉的数据继续助燃美国经济复苏正积聚动能的乐观情绪,进而打压对较低风险资产的偏好.

公司债供应及美股走势颇具韧性在2012年第二个交易日亦令美债承压.周三美股一开始下跌,但随後反弹.

然而,对欧债危机挥之不去的忧虑限制了美债的跌幅,并维持指标公债收益率(殖利率)在2%附近,距离9月触及的60年低位不远.

"我国经济并不像我们曾想的那样糟糕,而是正朝正确的方向迈进,"National Penn Investors Trust的James Barnes表示,他管理着10亿美元的债券.

周三继续延续了近期经济数据稳健的趋势.美国商务部周三公布,美国11月工厂订单增长1.8%,为自去年7月以来的最大月度增幅.[ID:nCN1319230]

10年期指标公债US10YT=RR价格下跌10/32,成交量略高於平均水平,收益率报1.99%,高於周二尾盘的1.95%.30年期公债US30YT=RR价格下滑1-3/32,收益率从2.98%升至3.04%.

欧债危机忧虑及对美国经济的紧张情绪在2011全年推低美国公债收益率,令10年期公债收益率在9月跌至60年低位1.67%.

周二公布的美国制造业数据好於预期,投资者对收益率处於历史低位的美债进行获利了结,拖累美债价格下滑.

"美国股市2012年开局强劲,在这两天的交易中美债下跌.我们认为收益率与基本面脱钩的程度很大--而这必将会得以逆转,"Nomura Securities International的美国利率策略部主管George Goncalves表示.

"收益率在临近年末的时间里走低是受低成交量及避险操作的驱动,但这可能不会持续下去.第一季可能会受事件风险逆转的驱使,这将推高收益率,令10年期美债收益率升至我们所预估的第一个目标位2.4%,"Goncalves称.

确实,更多的投资者似乎期待美债收益率走升.

摩根大通证券周三公布的一周美债客户调查报告显示,周二称作空或低配美债的投资者占比升至23%,高於上周的15%.

投资者正寻求从美债投资中撤出资金,转投公司债和收益率较高的资产.

根据汤森路透旗下的IFR,大约170亿美元的高评级公司债已整装待发,将於未来几日标售.

投资者正等待周五美国非农就业报告的出炉,参与路透调查的受访分析师给出的预估中值是,12月非农就业岗位料增加15万个,高於11月的12万个.

周四将公布记录民间部门就业岗位增长的ADP全国就业报告.通常ADP报告於周三公布,但本周因新年假期而延後.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (-) 0.263

五年期公债US5YT=RR 99-30/32 (-01/32) 0.891

10年期公债US10YT=RR 100-01/32 (-12/32) 1.996

30年期公债US30YT=RR 101-18/32 (-1-05/32) 3.046 (完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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