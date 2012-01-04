〔金属期市〕期铜下跌,因欧债危机忧虑主导市场

* 欧债忧虑抹去新年涨势

* 美元上涨和美国汽车业前景疲弱,加重市场压力

* 关注周四美国公布初请失业金人数

路透伦敦/纽约1月4日电---期铜周三下跌超过3%,因投资人持续担心欧元区国家融资要求削弱了市场信心,且促使资金转向安全资产寻求避险.

在新年首个交易日市场普涨後,今天期铜扭转走势,录得三周来最大单日跌幅,因欧债危机忧虑再次成为投资者的最大关注.

意大利最大的银行意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)以大幅折让价供股价筹资75亿欧元,暗示市场对供股的兴致疲弱,适值多家银行面临增资需要.

德债标售成绩平平,令全球经济增长忧虑犹犹存.周四法国将标售公债,下周西班牙和意大利也举行公债标售.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3下跌3.2%,收报每吨7,540美元,周二触及三周高位7,790美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGG2收跌9.40美分,或2.7%,报每磅3.4345美元,交投区间为3.42-3.5245美元.

"我认为在每年这时期,在中国农历新年前,主要宏观经济数据和政治事件日程可能继续为交易所交易商品定下基调,"麦格理分析师Duncan Hobbs说.

美国汽车业2012年前景利空,增加基本金属市场的压力.

炼铜消息人士称,中国大型炼铜厂与必和必拓商定,2012年合约铜精矿加工精炼费为60美元/吨和6美分/磅.

周三美元上涨,部份受助於欧债问题和良好的数据显示美国11月工厂订单略优於预期.美元上涨,从而打压美元计价的基本金属.

**人民币走强**

南非标准银行在一份报告中说,更为强劲的人民币汇率将成为影响金属价格的更重大因素.随着人民币升值,中国消费者将用人民币购买更多美元计价的商品.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,买方出价为2,064美元,周二收报2,076美元.LME铝库存增加4,425吨,至4,983,175吨的纪录新高.

以下为1856GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 343.55 -9.30 -2.64 444.70 -22.75

LME期铝 2064.00 -12.00 -0.58 2470.00 -16.44

LME期铜 7535.00 -255.00 -3.27 9600.00 -21.51

LME期铅 2059.00 -41.00 -1.95 2550.00 -19.25

LME期镍 18795.00 -105.00 -0.56 24750.00 -24.06

LME期锡 19605.00 -390.00 -1.95 26900.00 -27.12

LME期锌 1869.00 -9.00 -0.48 2454.00 -23.84

上海期铝 15915.00 70.00 +0.44 16840.00 -5.49

上海期铜 55790.00 430.00 +0.78 71850.00 -22.35

上海期锌 14775.00 -20.00 -0.14 19475.00 -24.13

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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