〔美国股市〕ADR回落,受欧元区银行业忧虑拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约1月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三回落,在前一日上涨後投资者对欧元区债务危机的忧虑重回市场.
意大利最大的银行意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)以大幅折扣进行75亿欧元的供股,凸现在欧债危机背景下,欧洲银行业面临的融资困境.
德意志银行(DB.N)劲挫3.0.1%,报38.63美元.西班牙国际银行STD.N急跌2.71%,报7.54美元.
今日进行的德国公债标售并未给人留下深刻的印象,且凸显对区内危机对德国经济的影响.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌0.40%,而标普500指数.SPX收涨0.02%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR回落0.68%.欧洲泛欧绩优股指数.FTEU3收跌0.63%,报1,021.50点,结束四日连涨.
油价一度攀升,布兰特原油期货触及七周高位.
巴西能源企业Petrobras (PBR.N)收涨1.34%,报26.46美元.中石油(PTR.N)小涨0.38%,报131.89美元.意大利的Eni SpA (E.N)下跌0.71%,报42.83美元.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下跌0.01%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.46%.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。