〔美国股市〕ADR回落,受欧元区银行业忧虑拖累

路透纽约1月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三回落,在前一日上涨後投资者对欧元区债务危机的忧虑重回市场.

意大利最大的银行意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)以大幅折扣进行75亿欧元的供股,凸现在欧债危机背景下,欧洲银行业面临的融资困境.

德意志银行(DB.N)劲挫3.0.1%,报38.63美元.西班牙国际银行STD.N急跌2.71%,报7.54美元.

今日进行的德国公债标售并未给人留下深刻的印象,且凸显对区内危机对德国经济的影响.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌0.40%,而标普500指数.SPX收涨0.02%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR回落0.68%.欧洲泛欧绩优股指数.FTEU3收跌0.63%,报1,021.50点,结束四日连涨.

油价一度攀升,布兰特原油期货触及七周高位.

巴西能源企业Petrobras (PBR.N)收涨1.34%,报26.46美元.中石油(PTR.N)小涨0.38%,报131.89美元.意大利的Eni SpA (E.N)下跌0.71%,报42.83美元.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下跌0.01%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨0.46%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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