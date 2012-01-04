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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 05:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小涨0.17%,Nasdaq指数微跌0.01%

路透纽约1月4日电---美国股市周三收盘基本持稳,成交清淡,但部分投资者看到股市在欧债问题挥之不去的背景下仍未走低而大受鼓舞.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高21.04点,或0.17%,至12,418.42点;标准普尔500指数.SPX小涨0.24点,或0.02%,至1,277.30点.Nasdaq指数.IXIC微跌0.36点,或0.01%,至2,648.36点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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