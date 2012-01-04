〔加拿大汇市〕加元兑美元微幅下跌,欧元区负面消息令人关注

路透多伦多1月4日电---加元兑美元周三微幅下跌,回吐2012年伊始的部分涨幅,来自欧元区的更多负面消息提醒投资者,欧元区问题仍是今年的焦点.

最近令人失望的消息之一来自意大利最大银行意大利裕信银行(UniCredit),此前该银行被迫以大幅折让供股,令人担心信贷市场紧蹙使欧洲银行业和欧元区国家只能以较高成本进行融资和债务再融资.

与此同时,德国进行公债标售,市场不为所动,这打压了欧元和广大投资者的信心.

加元/美元CAD=D4收报1.0123加元,或0.9878美元,略低於周二尾盘时的1.0110加元,或0.9891美元.RBC认为美元短期阻力位在1.0177加元.(完)

--编译 于春红;审校 程琳

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