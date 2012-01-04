〔全球金市〕金价和油价一道上涨,打破和欧元的联动关系

* 金价和油价一起上涨,此前欧盟就禁止进口伊朗石油达成初步一致

* 目前金价打破和欧元及美股的联动关系

* 基金调整组合扶助提振金价

* 关注周四美国公布初请失业金人数

路透纽约/伦敦1月4日电---金价周三上涨,打破和欧元的联动关系,因油价上涨,且对冲基金及技术买盘重现推动金价连升第四天.

金价扭转稍早跌幅,因原油扩大升幅,此前欧盟原则上同意禁止进口伊朗石油.金价的升幅已超过上周跌幅,上周金价一度跌入熊市区域.

过去两个月,金价和欧元和美股标普500指数亦步亦趋.但周三金价触及两周高位,尽管欧元兑美元跌约1%,且标普500指数持平.

"黄金脱离作为风险资产的行列,摆离和欧元的关联,"Great Pacific Wealth Management资产配置主管Sean McGillivray说.

"当投资人担心,他们就卖出欧元,工业商品,而黄金的走势与此密切关联.但金价在2012年很可能不受这些市场走势的影响,"McGillivray称.

2005 GMT时,现货金XAU=涨0.7%,报每盎司1,612.69美元,盘中高见1,618.06美元,此为12月21日来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货GCG2结算价升12.20美元,报1,612.70美元.

黄金成交量较其30日均值高出约10%,为三周来最高.分析师说,成交量上升暗示金价在假日清淡交易中下跌後,投资者对黄金的买兴重燃.

CPM Group分析师Erica Rannestad说,对冲基金和货币基金经理在新一年初调整投资组合,扶助提振金价,但因美元上涨,短期金价可能波动.

分析师说,技术买盘可能引发金价上涨.金价正逼近下一道关键阻力位,即切入位在1,630美元左右的200日移动均线.

西方国家和伊朗间的紧张局势不断升级,可能令油价上涨,这也支持金价.

现货银XAG=跌1.6%,报每盎司29.15美元,因投资者在银价上升6%後锁定利润.

铂金系金属承压,因汽车制造商预计2012年美国汽车销售增长放缓,称就业疲弱和经济存在不确定性.

现货铂金XPT=跌0.7%,报1,414.65美元,现货钯金XPD=下滑1.5%,报649.22美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1612.70 12.20 0.8 1593.80 1619.80 142,352

COMEX3月白银期货 29.097 -0.475 -1.6 28.900 29.740 34,394

COMEX1月铂金期货 1423.10 -4.20 -0.3 1415.60 1437.80 141

COMEX3月钯金期货 653.55 -9.95 -1.5 645.80 668.00 2,543

现货金 XAU= 1612.69 10.50 0.7 1593.75 1618.06

现货银 XAG= 29.150 -0.480 -1.6 28.950 29.720

现货铂金 XPT= 1414.65 -10.10 -0.7 1419.00 1434.50

现货钯金 XPD= 649.22 -10.19 -1.5 647.00 665.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=