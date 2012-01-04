〔纽约期市〕ICE期棉连续第二天收高,受益於投机买盘

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约1月4日电---棉花期货周三收高,技术买家和投机客在今年第二个交易日买入棉花和其他商品.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收高12美分,报每磅95.92美分,盘中交易区间缩窄至94.75-96.48美分,该合约升至11月18日以来的最高水准,结算价则处於11月17日以来的最高位.
汤森路透初步数据显示,成交量为13,161口,较30日均值高出约64%.
棉花独立分析师Mike Stevens称,买盘主要为投机性质,并称,尽管农户逢高卖出,但期棉价格持续上涨.
分析师称,预计主要商品指数中棉花权重将增加,这应使棉花价格在今年最初几周上涨.
根据ICE数据,美国期棉周二总成交量为25,149口,远高於上周五的6,765口.
ICE Futures数据显示,周二未平仓合约降至152,079口,上周五为152,144口.(完)
--编译 于春红;审校 张若琪
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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