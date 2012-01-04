〔纽约期市〕ICE期棉连续第二天收高,受益於投机买盘

路透纽约1月4日电---棉花期货周三收高,技术买家和投机客在今年第二个交易日买入棉花和其他商品.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收高12美分,报每磅95.92美分,盘中交易区间缩窄至94.75-96.48美分,该合约升至11月18日以来的最高水准,结算价则处於11月17日以来的最高位.

汤森路透初步数据显示,成交量为13,161口,较30日均值高出约64%.

棉花独立分析师Mike Stevens称,买盘主要为投机性质,并称,尽管农户逢高卖出,但期棉价格持续上涨.

分析师称,预计主要商品指数中棉花权重将增加,这应使棉花价格在今年最初几周上涨.

根据ICE数据,美国期棉周二总成交量为25,149口,远高於上周五的6,765口.

ICE Futures数据显示,周二未平仓合约降至152,079口,上周五为152,144口.(完)