〔纽约汇市〕欧元走软,主权债融资忧虑令投资者保持谨慎

* 德国公债标售令主权债成为关注焦点

* 投资者关注法国和评级威胁

* 瑞郎削减跌幅,因欧盟可能对伊朗石油实施禁运

路透纽约1月4日电---欧元兑美元周三跌至近一周最低,因德国公债标售乏善可陈引发市场担忧即将进行的重要公债标售需求可能不振.

尽管德国公债标售所获需求强於11月的标售,但极低的收益率令部分投资者不愿购买.11月标售引发市场担忧欧债危机正向德国渗透.

法国将於周四标售多达80亿欧元公债.但下周将进行的意大利和西班牙公债标售才是对投资者信心的重要检验,届时,这两个在不断升级的欧洲危机中有最多敞口的国家将拉开公债再融资帷幕.