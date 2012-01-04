〔全球航运〕波罗的海船运指数续跌,因船运供给过剩

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦1月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第五日下滑,因需求匮乏.
新年初该船运指数就预期会承压,此外船只供给过多也有可能使市况恶化.
"没有那麽多的船只需求,"欧洲一主要船运经纪公司说道,并称,"只会越来越糟."
波罗的海乾散货运价指数下滑72点或4.43%至1,552点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
船运市场密切关注伊朗、美国及欧盟间的情势.美国和欧盟周三原则上同意禁止伊朗石油进口,但尚没有决定禁运何时生效.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌6.33%,至2,768点.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.24%.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张若琪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。