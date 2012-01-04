〔全球航运〕波罗的海船运指数续跌,因船运供给过剩

路透伦敦1月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第五日下滑,因需求匮乏.

新年初该船运指数就预期会承压,此外船只供给过多也有可能使市况恶化.

"没有那麽多的船只需求,"欧洲一主要船运经纪公司说道,并称,"只会越来越糟."

波罗的海乾散货运价指数下滑72点或4.43%至1,552点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

船运市场密切关注伊朗、美国及欧盟间的情势.美国和欧盟周三原则上同意禁止伊朗石油进口,但尚没有决定禁运何时生效.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌6.33%,至2,768点.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.24%.(完)