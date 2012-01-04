〔美国股市〕收盘基本持平,市场未受欧洲忧虑影响

* 美国银行股上涨,尽管欧系银行股下跌

* 11月工厂订单大幅上升

* 雅虎任命PayPal总裁的Scott Thompson为执行长,股价下滑

* 道指收升0.17%,标普500指数小升0.02%,Nasdaq指数小跌0.01%

路透纽约1月4日电---美国股市周三收盘基本持平,成交清淡,但部分投资者看到股市在欧债问题挥之不去的背景下仍未走低而大受鼓舞.

三大股指守住昨日的巨大升幅,尽管欧元兑美元大跌.值得注意的是,欧洲的坏消息集中在一些欧系银行面临的困难,但美国银行股上涨.

信贷市场紧张造成欧系银行筹资及欧元区国家债务再融资成本昂贵.反映市场压力的最新迹象是意大利最大的银行意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)以大幅折让价供股筹资75亿欧元(合98亿美元)以提振其资产负债表,该行股价暴跌近10%.

欧系银行股.SX7P下跌1.6%,但KBW银行指数.BKX上升0.34%.

"过去几周的一些状况是美国市场开始摆脱欧洲的影响,"Wells Capital Management投资长Jim Paulsen说.

"并不是美国可完全独善其身,但看到更多交易日欧元下跌而美国市场上涨,这是美国市场脱离欧洲影响的凭证,"他说,"如果美国经济正恢复成长,美国受外来冲击的影响将大幅下降."

美国11月工厂订单大幅上升,为美国经济复苏提供进一步凭证,投资者感到鼓舞.

欧元兑美元下跌至约一周低位,上季大部份时间和股市走势同步,[FRX/]

标普500指数和欧元一度密切的联动关系持续减弱.标普e-mini期货ESc1和欧元EUR=的50天联动系数下跌至0.22,为9月中来最低.该系数最大为1,为0时表明没有联动关系.

道琼工业指数.DJI收高21.04点,或0.17%,至12,418.42点;标准普尔500指数.SPX小涨0.24点,或0.02%,至1,277.30点.Nasdaq指数.IXIC微跌0.36点,或0.01%,至2,648.36点.