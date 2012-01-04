〔东京汇市〕欧元兑美元以外货币大幅下挫,因欧元区疑虑再起

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
2154GMT--欧元周四在亚洲盘初普遍下跌,因欧元区忧虑回潮,此前意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)意外以大幅折让供股.
欧元兑美元EUR=下跌0.8%,至1.2941.欧元兑日圆、澳元和加元也大幅下挫,因投资者押注这些经济体将免受欧元动荡的影响.
欧元兑日圆跌至99.28,略高於10年低位98.71;欧元兑澳元EURAUD=R滑落至历史低位1.2469.
交易商称,尽管欧元空头已占上风,其下跌趋势可能延续.法国即将发售最多80亿欧元公债,倘若市场反应不佳,可能导致其失去AAA信用评级.
美元指数.DXY升0.6%至80.089,得益於新出炉的一系列经济数据强劲,预示美国经济复苏正在获得动能.
美元兑日圆JPY=下滑至76.72,距离电子交易平台EBSJPY=EBS在10月稍晚触及的历史低位75.311不远.
今天的关注焦点是汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI),以及美国ADP民间就业岗位,一周初请失业金人数,美国供应管理协会(ISM)非制造业指数,美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售等数据.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。