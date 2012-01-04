〔东京汇市〕欧元兑美元以外货币大幅下挫,因欧元区疑虑再起

2154GMT--欧元周四在亚洲盘初普遍下跌,因欧元区忧虑回潮,此前意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)意外以大幅折让供股.

欧元兑美元EUR=下跌0.8%,至1.2941.欧元兑日圆、澳元和加元也大幅下挫,因投资者押注这些经济体将免受欧元动荡的影响.

欧元兑日圆跌至99.28,略高於10年低位98.71;欧元兑澳元EURAUD=R滑落至历史低位1.2469.

交易商称,尽管欧元空头已占上风,其下跌趋势可能延续.法国即将发售最多80亿欧元公债,倘若市场反应不佳,可能导致其失去AAA信用评级.

美元指数.DXY升0.6%至80.089,得益於新出炉的一系列经济数据强劲,预示美国经济复苏正在获得动能.

美元兑日圆JPY=下滑至76.72,距离电子交易平台EBSJPY=EBS在10月稍晚触及的历史低位75.311不远.

今天的关注焦点是汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI),以及美国ADP民间就业岗位,一周初请失业金人数,美国供应管理协会(ISM)非制造业指数,美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售等数据.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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