〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因欧盟就禁运伊朗原油达成原则共识

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约1月4日电---美国原油期货周三连续第二个交易日收高,因此前消息称,欧盟已就禁止进口伊朗石油达成初步共识,增强了供应可能中断的忧虑.
欧盟外交官称,欧洲各国政府在禁止进口伊朗石油问题上达成了原则性共识.
美国石油协会周三晚间公布,美国上周原油库存减少440万桶.
报告称,汽油库存增加340万桶,馏分油库存增长520万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货合约收高0.26美元,或0.25%,结算价报每桶103.22美元,盘中交易区间为101.88-103.74美元.
布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶113.70美元,上涨1.57美元或1.4%,交易区间为111.27-113.97美元.
MasterCard报告显示,上周美国零售汽油需求较之前一周下降,亦低於上年同期.
路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月石油产出增至2008年10月来最高.
尼日利亚工会组织威胁称,若政府不恢复一项燃料补贴,将於下周起召集全国罢工,并将令该国石油行业大部分停工.
能源资料协会(EIA)将於周四1600GMT公布石油库存数据.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
2月原油 103.22 0.26 0.3% 101.88 103.74 256,777 275,481
3月原油 103.40 0.26 0.3% 102.06 103.90 75,552 110,671
2月RBOB汽油 2.7852 0.0366 1.3% 2.7283 2.7891 40,608 43,589
3月RBOB汽油 2.7949 0.0415 1.5% 2.7365 2.7982 33,552 21,615
2月取暖油 3.0899 0.0517 1.7% 3.0230 3.1011 66,156 62,573
3月取暖油 3.0828 0.0540 1.8% 3.0184 3.0938 33,455 28,161
ICE合约
2月布兰特 113.70 1.57 1.4% 111.27 113.97 214,426 178,618
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 573,000 672,459 476,157 1,373,018 -44,701
汽油 114,245 88,936 107,042 279,264 2,651
取暖油 156,339 144,654 130,538 267,714 -5,698 (完)
--编译 程琳;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。