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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 06:48 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因欧盟就禁运伊朗原油达成原则共识

路透纽约1月4日电---美国原油期货周三连续第二个交易日收高,因此前消息称,欧盟已就禁止进口伊朗石油达成初步共识,增强了供应可能中断的忧虑.

欧盟外交官称,欧洲各国政府在禁止进口伊朗石油问题上达成了原则性共识.

美国石油协会周三晚间公布,美国上周原油库存减少440万桶.

报告称,汽油库存增加340万桶,馏分油库存增长520万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货合约收高0.26美元,或0.25%,结算价报每桶103.22美元,盘中交易区间为101.88-103.74美元.

布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶113.70美元,上涨1.57美元或1.4%,交易区间为111.27-113.97美元.

MasterCard报告显示,上周美国零售汽油需求较之前一周下降,亦低於上年同期.

路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月石油产出增至2008年10月来最高.

尼日利亚工会组织威胁称,若政府不恢复一项燃料补贴,将於下周起召集全国罢工,并将令该国石油行业大部分停工.

能源资料协会(EIA)将於周四1600GMT公布石油库存数据.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 103.22 0.26 0.3% 101.88 103.74 256,777 275,481

3月原油 103.40 0.26 0.3% 102.06 103.90 75,552 110,671

2月RBOB汽油 2.7852 0.0366 1.3% 2.7283 2.7891 40,608 43,589

3月RBOB汽油 2.7949 0.0415 1.5% 2.7365 2.7982 33,552 21,615

2月取暖油 3.0899 0.0517 1.7% 3.0230 3.1011 66,156 62,573

3月取暖油 3.0828 0.0540 1.8% 3.0184 3.0938 33,455 28,161

ICE合约

2月布兰特 113.70 1.57 1.4% 111.27 113.97 214,426 178,618

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 573,000 672,459 476,157 1,373,018 -44,701

汽油 114,245 88,936 107,042 279,264 2,651

取暖油 156,339 144,654 130,538 267,714 -5,698 (完)

--编译 程琳;审校 王洋

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