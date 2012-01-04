〔货币市场〕利率交易商对美联储升息的判断或许过於激进

路透纽约1月4日电---短期利率交易商或许消化了过於激进的升息预期,美联储在本月会议之际,预计将把加息预期进一步推迟至2014年.

根据周二发布的12月13日会议纪录,美联储将在1月24-25日的会议上开始公布对於借款成本和首次升息的预测,这是主席贝南克在推行增大政策透明度的道路上走出的具有里程碑意义的一步.

许多分析师表示,美联储将告诉市场,不要期待最早会在2014年以前升息,这应该令利率期货市场重新定价,并令已经处於低点的中短期债券收益率进一步下跌.

法国巴黎银行驻纽约利率策略师Suvrat Prakash说:"他们给出新的沟通策略,即向市场传达出利率将在更长时间内保持在低位,做出这样的判断似乎很安全."

他并表示:"这将帮助把利率锚定在目前的水平上,甚至是引导其进一步下滑."他称,比如五年券收益率US5YT=RR可能从目前的89个基点降至约60个基点.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三持稳於0.58250%,为2009年7月以来最高.

货币互换市场上三个月期欧元换美元的溢价EURCBS3M=ICAP也相对持稳於1.09%的高位,不过仍远低於近期高位约1.60%.(完)