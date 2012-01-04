〔加拿大股市〕创11月中旬来最高收盘水准,因美国数据利好

路透多伦多1月4日电---加拿大股市周三创下11月中旬以来收盘高位,因美国新一轮经济数据再次利好,提振金融、能源类股,不过对欧洲信贷市场紧绷的担忧遏制了整体涨幅.

与周二2%的涨幅相比,市场上行动能明显减缓,即便美国11月工厂订单数据强劲,增添了这个加拿大最大贸易夥伴的经济正在复苏轨道的证据.

北美前景改善,扶助金融股挺过了来自欧洲的更多负面消息.Bank of Montreal(BMO.TO)上涨0.7%至57.43加元,加拿大皇家银行(RY.TO)收高0.3%至52.95加元,领涨该板块.

"这都是在围绕大西洋两岸的题材,"Russell Investments首席北美投资策略师Stephen Wood说道,"当市场可以关注我们这一岸的基本面和估值时,市场就会倾向於做出正面反应."

多伦多交易所S&P/TSX综合股价值指数.GSPTSE收高18.04点,或0.15%,报12,226.47点.这是该指数自11月15日以来最高收盘水准.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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