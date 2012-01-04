《独家新闻》欧盟就禁运伊朗原油达成原则性共识

路透布鲁塞尔/德黑兰1月4日电---欧盟外交官周三称,欧洲政府周三就禁止进口伊朗石油达成原则性共识.

欧盟可能对伊朗石油实施禁运,以及美国总统奥巴马新年前夕将严厉的金融制裁措施签署立法,结成了打击伊朗核计划的西方阵营.

美国财政部一名官员称,华府支持欧洲禁运伊朗原油的提议,并相信可在不扰乱全球石油市场的情况下切断伊朗收油收入.

财政部称,美国财长盖特纳将於下周出访中国及日本,讨论美国制裁伊朗及全球经济状况.

欧盟此次禁运将迫使伊朗寻找其他石油买家.欧盟国家每天购买约45万桶伊朗石油,是仅次于中国的第二大伊朗原油出口对象.伊朗每日出口约260万桶石油.

油价受此提振上涨,布兰特原油盘中一度触及近114美元的高位,较周二收盘上涨近2美元.

多数交易商预计,伊朗仍可以找到买家,并且大多是在亚洲,但必须得提供大幅折扣,从而降低石油收入.(完)