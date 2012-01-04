《独家新闻》欧盟就禁运伊朗原油达成原则性共识

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔/德黑兰1月4日电---欧盟外交官周三称,欧洲政府周三就禁止进口伊朗石油达成原则性共识.
欧盟可能对伊朗石油实施禁运,以及美国总统奥巴马新年前夕将严厉的金融制裁措施签署立法,结成了打击伊朗核计划的西方阵营.
美国财政部一名官员称,华府支持欧洲禁运伊朗原油的提议,并相信可在不扰乱全球石油市场的情况下切断伊朗收油收入.
财政部称,美国财长盖特纳将於下周出访中国及日本,讨论美国制裁伊朗及全球经济状况.
欧盟此次禁运将迫使伊朗寻找其他石油买家.欧盟国家每天购买约45万桶伊朗石油,是仅次于中国的第二大伊朗原油出口对象.伊朗每日出口约260万桶石油.
油价受此提振上涨,布兰特原油盘中一度触及近114美元的高位,较周二收盘上涨近2美元.
多数交易商预计,伊朗仍可以找到买家,并且大多是在亚洲,但必须得提供大幅折扣,从而降低石油收入.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。