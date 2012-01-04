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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 06:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.56 -2.04 -3.67 3567466

搜狐 (SOHU.O) 50.52 -1.50 -2.88 1015785

网易 (NTES.O) 45.18 +0.05 +0.11 302381

百度 (BIDU.O) 121.99 -2.30 -1.85 4397779

亚信科技 ASIA.O 7.59 -0.41 -5.12 508751

侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.00 +0.26 107488

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.14 -0.12 -0.90 1246110

联电 (UMC.N) 2.16 -0.03 -1.37 423854

日月光 (ASX.N) 4.41 +0.04 +0.92 232291

矽品精密 (SPIL.O) 4.61 +0.09 +1.99 2337483

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 -0.02 -2.73 61427

友达 (AUO.N) 4.34 +0.00 +0.00 194529

中华电信 (CHT.N) 32.75 -0.19 -0.58 311824

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.36 -0.24 -0.61 1264818

香港

中国移动 (CHL.N) 48.63 -0.47 -0.96 130176

中国联通 (CHU.N) 21.10 -0.44 -2.04 311311

中国电信 (CHA.N) 57.50 -1.03 -1.76 31534

中芯国际 (SMI.N) 2.33 -0.12 -4.90 47572

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.22 -0.09 -2.72 1325

(完)

--整理 吴云凌

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