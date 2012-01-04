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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 07:11 BJT

〔东京汇市〕欧元兑澳元和日圆跌至数年低点,法国公债标售成关注焦点

* 欧元兑澳元触及纪录低位,兑日圆跌至11年低点

* 法国拟发行最多80亿欧元公债

* 市场还关注美国ADP民间就业岗位和周五非农就业岗位数据

路透悉尼1月5日电---欧元兑日圆和澳元在周四亚洲时段跌落至多年低点,因市场再度聚焦于欧元区债务危机,法国是下一个即将在债券市场募集资金的国家.

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