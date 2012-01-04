〔东京汇市〕欧元兑澳元和日圆跌至数年低点,法国公债标售成关注焦点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元兑澳元触及纪录低位,兑日圆跌至11年低点
* 法国拟发行最多80亿欧元公债
* 市场还关注美国ADP民间就业岗位和周五非农就业岗位数据
路透悉尼1月5日电---欧元兑日圆和澳元在周四亚洲时段跌落至多年低点,因市场再度聚焦于欧元区债务危机,法国是下一个即将在债券市场募集资金的国家.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。