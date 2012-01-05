美国财长盖特纳下周访问中日

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月4日电---美国财政部周三表示，美国财长盖特纳下周将访问中国和日本，与两国政府高官讨论美国对伊朗的制裁以及全球经济现状。

盖特纳下周二将会见中国国务院副总理王岐山，次日将与温家宝总理会晤。

他将在下周四前往日本，与日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)以及财务大臣安住淳(Jun Azumi)会晤。

盖特纳此行是美国加快削减伊朗石油收入，迫使该国放弃疑似核武器计划的最新一步。同时，奥巴马政府也希望避免国际原油价格大幅上涨，因其可能威胁全球经济。

美国财政部表示，盖特纳将“与该地区的国际合作夥伴继续进行协调，以求加大对伊朗政府的压力，包括针对伊朗央行的金融制裁措施。”

财政部表示，盖特纳在此次亚洲之行期间还将与两国官员讨论推动全球经济增长的政策，以及支持全球贸易公平竞争的努力。（完）