《中国报摘》--中国证券报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国国家统计局近期将公布2011年12月及全年物价数据.分析人士预计,2011年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4%左右,全年CPI同比上涨5.4%左右.
* 其他:
--中国人民银行通知要求,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构应选择一家同时具有QFII托管人资格和银行间债券市场结算代理人资格的境内商业银行,开立境外机构人民币基本存款账户和境外机构人民币专用存款账户.
--珠江啤酒(002461.SZ)拟以不低於10.37元人民币/股的价格,非公开发行不超过2.15亿股,募集22.13亿元扩产.
--浦发银行(600000.SS)业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润272.36亿元,同比增长42.02%,基本每股收益1.46元;另外并获准发行至多300亿元金融债,所募资金用於支持小企业贷款.
--中国石油(601857.SS)(0857.HK)称,与中国石油集团设立一家自保公司.该自保公司主要经营集团内财产损失保险等,注册资本为50亿元,中石油集团及公司分别拥有股权51%及49%.
--2012年度重点煤合同汇总会日前结束.据初步统计,今年重点合同汇总量约12亿吨,比发改委8.346亿吨的框架量超订约44%.在7.75亿吨的合同电煤定价上,煤电双方目前未写进最终合同.
--国家开发银行[CHDB.UL]公布2012年部分关键期限债券发行计划.具体来看,关键期限债券包含五年期和10年期两个固定利率债券品种,交替逐月发行,每期计划发行量均为200亿元,全年计划发行12期,合计2,400亿元.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。