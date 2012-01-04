《中国报摘》--中国证券报1月5日

* 头版头条:

--中国国家统计局近期将公布2011年12月及全年物价数据.分析人士预计,2011年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4%左右,全年CPI同比上涨5.4%左右.

* 其他:

--中国人民银行通知要求,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构应选择一家同时具有QFII托管人资格和银行间债券市场结算代理人资格的境内商业银行,开立境外机构人民币基本存款账户和境外机构人民币专用存款账户.

--珠江啤酒(002461.SZ)拟以不低於10.37元人民币/股的价格,非公开发行不超过2.15亿股,募集22.13亿元扩产.

--浦发银行(600000.SS)业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润272.36亿元,同比增长42.02%,基本每股收益1.46元;另外并获准发行至多300亿元金融债,所募资金用於支持小企业贷款.

--中国石油(601857.SS)(0857.HK)称,与中国石油集团设立一家自保公司.该自保公司主要经营集团内财产损失保险等,注册资本为50亿元,中石油集团及公司分别拥有股权51%及49%.

--2012年度重点煤合同汇总会日前结束.据初步统计,今年重点合同汇总量约12亿吨,比发改委8.346亿吨的框架量超订约44%.在7.75亿吨的合同电煤定价上,煤电双方目前未写进最终合同.

--国家开发银行[CHDB.UL]公布2012年部分关键期限债券发行计划.具体来看,关键期限债券包含五年期和10年期两个固定利率债券品种,交替逐月发行,每期计划发行量均为200亿元,全年计划发行12期,合计2,400亿元.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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