日韩经济指标预测--1月5日-1月12日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月5日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月2日当周-----------------------------------
1月5-6日
暂无重要指标公布
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +5.1%
1月9日(一)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- 买超1,464
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489
1月10日(二)
2300 韩国失业率 12月 -- 3.1%
1月10-11日
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63
1月11日(三)
0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平
同时指标(较上月) -- +1.3
2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -- -62.4%
(亿日圆) -- 5,624
1月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 45.0
2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- +11.8%
出口物价(较上年同期) -- +5.4% (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。