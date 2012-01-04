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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 07:28 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月5日

汤森路透1月4日电---以下为标准普尔500企业中将於1月5日(四)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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AMC Q1 2012 Apollo Group Inc APOL.O 1.18 17 1.63

AMC Q1 2012 Family Dollar Stores Inc FDO 0.67 25 0.58

BMO Q1 2012 Monsanto Co (MON) 0.16 15 0.02

BMO Q3 2012 Constellation Brands Inc (STZ) 0.52 10 0.66

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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