《汽车产业焦点》各厂商预计2012年美国销售成长放缓,受制於经济困境

* 通用汽车12月美国市场销售较去年同期增长4.5%

* 福特汽车销量增长10%,克莱斯勒则大涨37%

* 2011年全年汽车销售料较2010年增长10%

* 2012年汽车销售增幅预计在4-9%

* 丰田在美12月汽车销售持平,本田汽车下滑近19%

路透底特律1月4日电---尽管公布的美国12月汽车销售数据强劲,但各家汽车厂商预计2012年的美国汽车销售成长将放缓,指因就业疲弱以及经济面临不确定性.

2011年汽车产业销量料达到1,280万辆,较2010年高出10%.美国汽车销售成绩相对较好,这是由於虽然许多消费者现金并不充裕,但仍需更替10年或更久时间前购买的轿车或卡车.

12月克莱斯勒和大众汽车(VOWG_p.DE)在美国汽车销售分别大增37%和36%.福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)则各自增长10%和近5%.

若浏览12月美国主要厂商轻型汽车销量,请点选[ID:nN1E803068]

若以2012年汽车销量预估区间较低端来计算,今年成长率将为去年水平的一半,这要远低於截至2007年的10年期平均数值,即年率近1,700万辆.