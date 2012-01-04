《汽车产业焦点》各厂商预计2012年美国销售成长放缓,受制於经济困境

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 通用汽车12月美国市场销售较去年同期增长4.5%
* 福特汽车销量增长10%,克莱斯勒则大涨37%
* 2011年全年汽车销售料较2010年增长10%
* 2012年汽车销售增幅预计在4-9%
* 丰田在美12月汽车销售持平,本田汽车下滑近19%
路透底特律1月4日电---尽管公布的美国12月汽车销售数据强劲,但各家汽车厂商预计2012年的美国汽车销售成长将放缓,指因就业疲弱以及经济面临不确定性.
2011年汽车产业销量料达到1,280万辆,较2010年高出10%.美国汽车销售成绩相对较好,这是由於虽然许多消费者现金并不充裕,但仍需更替10年或更久时间前购买的轿车或卡车.
12月克莱斯勒和大众汽车(VOWG_p.DE)在美国汽车销售分别大增37%和36%.福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)则各自增长10%和近5%.
若浏览12月美国主要厂商轻型汽车销量,请点选[ID:nN1E803068]
若以2012年汽车销量预估区间较低端来计算,今年成长率将为去年水平的一半,这要远低於截至2007年的10年期平均数值,即年率近1,700万辆.
美国新车销售是每月消费者支出数据的预先指标.分析师表示,12月销量受到较低利率和经销商所提供车辆选择较广的提振.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。