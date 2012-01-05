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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:26 BJT

〔金砖国家〕1月4日股汇市收盘纵览

路透1月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月4日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.25%,报937.54点.

中国股市:沪综指高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.分析人士称,此前公布的12月中国PMI数据虽超过市场预期,但难以确定经济调整到位,经济增长预期或仍会继续恶化,而在无实质利好的情况下股指可能会持续向下调整.沪综指.SSEC收报2,169.39点,跌30.027点或1.37%,今日A股成交额较上日的426亿元人民币小幅萎缩至405亿元.沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,310.0点,跌1.83%,成交量为216,944手.[.SSCN]

香港股市:下跌,回吐上日涨幅的三分之一,之前中国国家总理温家宝表示,经济增速将面临下行压力,从全国来说,一季度可能比较困难.恒生指数.HSI跌0.8%至18,727.31点,恒生国企指数.HSCE跌1.4%,香港上市中资股表现逊色.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌,但依然顽强的守住6.30一线,盘中并再创2005年汇改来新高.交易员称,机构将节日期间客户的结汇盘集中对冲令汇价再攀新高,预计人民币汇率今年仍将维持升值态势,但升值幅度可能较过去几年放缓,因国内经济增速放缓,且欧债危机前景仍不稳定等多重因素影响.[CNY/CN]

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印度股市:下挫0.4%,结束一连两天累计逾3%的涨势,在经济成长放缓和高利率环境下,投资者在下周公布企业季度财报前都将保持谨慎.指标BSE指数.BSESN收跌0.36%,或56.72点,报15,882.64点,18只成分股下挫.该股指开盘时上扬0.2%,但之後一度下跌0.7%.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第二天收高,因部分外资银行抛售美元,不过卢比涨势受到欧元回落和印度股市下挫的限制.汇价今日交投于狭窄区间.卢比兑美元INR=D2收报52.95/96,较上日收位53.21/22涨0.5%,盘中交投于52.91-53.20区间.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,434.190点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.39%,报767.99点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.2%,报31.7800卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.32%,报41.2150卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市微涨,因美国数据好於预期抵消人们对欧元区债务危机的持续担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.17%,报59,364.95点,为连续第四日收高.[ID:nN1E8030EG]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY收涨0.225%,报1.8262,为第二天收高,并刷新三周高位.[ID:nN1E8030EF]

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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI未能突破重要技术阻力位,尽管投资者青睐Harmony Gold (HARJ.J)和AngloGold Ashanti (ANGJ.J)等黄金类股.该股指收涨0.35%,报29,366.92点,周二上扬近3%.综合指数.JALSH涨0.4%,报32,899.68点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元下挫1.6%,因央行标售向市场注入流动性,及对欧洲危机的持续担忧结束了一连四日的涨势.南非兰特兑美元ZAR=D3一度低见8.1870,为12月29日以来首见,周二纽约市场收报8.0570.[ZAR/](完)

--编译 许娜;审校 程琳

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