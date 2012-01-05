〔金砖国家〕1月4日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.分析人士称,此前公布的12月中国PMI数据虽超过市场预期,但难以确定经济调整到位,经济增长预期或仍会继续恶化,而在无实质利好的情况下股指可能会持续向下调整.沪综指.SSEC收报2,169.39点,跌30.027点或1.37%,今日A股成交额较上日的426亿元人民币小幅萎缩至405亿元.沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,310.0点,跌1.83%,成交量为216,944手.[.SSCN]

香港股市:下跌,回吐上日涨幅的三分之一,之前中国国家总理温家宝表示,经济增速将面临下行压力,从全国来说,一季度可能比较困难.恒生指数.HSI跌0.8%至18,727.31点,恒生国企指数.HSCE跌1.4%,香港上市中资股表现逊色.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌,但依然顽强的守住6.30一线,盘中并再创2005年汇改来新高.交易员称,机构将节日期间客户的结汇盘集中对冲令汇价再攀新高,预计人民币汇率今年仍将维持升值态势,但升值幅度可能较过去几年放缓,因国内经济增速放缓,且欧债危机前景仍不稳定等多重因素影响.[CNY/CN]