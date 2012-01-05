〔金砖国家〕1月4日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月4日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.25%,报937.54点.
中国股市:沪综指高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.分析人士称,此前公布的12月中国PMI数据虽超过市场预期,但难以确定经济调整到位,经济增长预期或仍会继续恶化,而在无实质利好的情况下股指可能会持续向下调整.沪综指.SSEC收报2,169.39点,跌30.027点或1.37%,今日A股成交额较上日的426亿元人民币小幅萎缩至405亿元.沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,310.0点,跌1.83%,成交量为216,944手.[.SSCN]
香港股市:下跌,回吐上日涨幅的三分之一,之前中国国家总理温家宝表示,经济增速将面临下行压力,从全国来说,一季度可能比较困难.恒生指数.HSI跌0.8%至18,727.31点,恒生国企指数.HSCE跌1.4%,香港上市中资股表现逊色.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收跌,但依然顽强的守住6.30一线,盘中并再创2005年汇改来新高.交易员称,机构将节日期间客户的结汇盘集中对冲令汇价再攀新高,预计人民币汇率今年仍将维持升值态势,但升值幅度可能较过去几年放缓,因国内经济增速放缓,且欧债危机前景仍不稳定等多重因素影响.[CNY/CN]
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印度股市:下挫0.4%,结束一连两天累计逾3%的涨势,在经济成长放缓和高利率环境下,投资者在下周公布企业季度财报前都将保持谨慎.指标BSE指数.BSESN收跌0.36%,或56.72点,报15,882.64点,18只成分股下挫.该股指开盘时上扬0.2%,但之後一度下跌0.7%.[.BO]
印度汇市:印度卢比连续第二天收高,因部分外资银行抛售美元,不过卢比涨势受到欧元回落和印度股市下挫的限制.汇价今日交投于狭窄区间.卢比兑美元INR=D2收报52.95/96,较上日收位53.21/22涨0.5%,盘中交投于52.91-53.20区间.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,434.190点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.39%,报767.99点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.2%,报31.7800卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.32%,报41.2150卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市微涨,因美国数据好於预期抵消人们对欧元区债务危机的持续担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.17%,报59,364.95点,为连续第四日收高.[ID:nN1E8030EG]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY收涨0.225%,报1.8262,为第二天收高,并刷新三周高位.[ID:nN1E8030EF]
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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI未能突破重要技术阻力位,尽管投资者青睐Harmony Gold (HARJ.J)和AngloGold Ashanti (ANGJ.J)等黄金类股.该股指收涨0.35%,报29,366.92点,周二上扬近3%.综合指数.JALSH涨0.4%,报32,899.68点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元下挫1.6%,因央行标售向市场注入流动性,及对欧洲危机的持续担忧结束了一连四日的涨势.南非兰特兑美元ZAR=D3一度低见8.1870,为12月29日以来首见,周二纽约市场收报8.0570.[ZAR/](完)
--编译 许娜;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。