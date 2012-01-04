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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 07:50 BJT

〔中股业绩〕浦发银行2011年实现净利272.36亿元,同比增长42%--业绩快报

路透上海1月5日电---上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周四发布业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润272.36亿元人民币,同比增长42.02%.

刊登在上海证券交易所的公告并称,该行去年实现营业收入674.97亿元,同比增长35.38%;当期每股收益(元/股)为1.46元,同比增长18.70%.上述数据均为未审计数据.

截至2011年末,该行资产总额26,903亿元,比2010年底增加4,989亿元;本外币存款总额18,511亿元,本外币贷款总额13,314亿元.按五级分类口径,不良贷款率为0.44%,比2010年底下降0.07个百分点.

浦发银行同时公告称,获准在银行间债市发行不超过300亿元金融债券,所募集资金全部用於支持小企业贷款.

浦发银行周三收报8.41元,过去一个月累计下跌4.43%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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