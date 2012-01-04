〔中股业绩〕浦发银行2011年实现净利272.36亿元,同比增长42%--业绩快报

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周四发布业绩快报称,2011年实现归属於上市公司股东净利润272.36亿元人民币,同比增长42.02%.
刊登在上海证券交易所的公告并称,该行去年实现营业收入674.97亿元,同比增长35.38%;当期每股收益(元/股)为1.46元,同比增长18.70%.上述数据均为未审计数据.
截至2011年末,该行资产总额26,903亿元,比2010年底增加4,989亿元;本外币存款总额18,511亿元,本外币贷款总额13,314亿元.按五级分类口径,不良贷款率为0.44%,比2010年底下降0.07个百分点.
浦发银行同时公告称,获准在银行间债市发行不超过300亿元金融债券,所募集资金全部用於支持小企业贷款.
浦发银行周三收报8.41元,过去一个月累计下跌4.43%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。