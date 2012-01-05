《中国报摘》--其他报纸重要消息1月5日(I)

**上海证券报**

--中国石油和中国石化分别公布2011年产销数据.数据显示,去年中国石油实现原油产量1.0754亿吨,比上年净增213万吨;中国石化成品油年零售量达1.001亿吨,首次突破亿吨大关.

--广汇股份(600256.SS)称,控股股东--新疆广汇集团通过上交所集中竞价交易系统,增持201.78万股公司股份.另外,公司与中国石化签订煤制天然气购销框架协议,拟将富蕴县煤炭综合开发项目一期所产40亿立方米/年天然气销售给後者,购销起始日暂定2015年1月1日-12月31日期间,购销期限30年.

--保监会下发关於开展保险公司次级定期债务自查工作的通知,要求各家公司於2月10日前报送自查报告.

--2011年A股市场"惨淡",但新基金发行数量却首次突破200只,达212只,创下历年新高.不过据财汇数据统计,去年新基金募资总额仅为2,401.99亿元人民币,单只基金平均募集额创近三年来新低.

**人民日报**

--中国民航局预计2012年春运期间民航旅客运输量将达3,488万人次,同比增加7%.民航局称,将允许在无其他航空公司经营定期航班的航线上申请临时经营,在现有航线不断线的情况下,将经停航班临时改为直飞航班.

--2011年,广西全区铁路建设完成投资290亿元,在全国居第二位.2012年,广西计划完成铁路建设投资220亿元,力争竣工投产南宁—钦州等7条高速铁路,新增铁路里程330多公里,广西将正式迈进高铁时代.

--至2011年年底,中国在册运营的各类融资租赁公司286家,比年初的182家增加104家,融资租赁合同余额约为9,300亿元,较年初增长32.9%.去年中国融资租赁虽然企业增加较多,但业务增速放缓.其主要原因是,在欧债危机负面影响日益增大、国家采取相对紧缩货币政策的大背景下,租赁企业的资金来源受到影响.

--国家能源局日前发布煤层气(煤矿瓦斯)开发利用"十二五"规划.依据规划,到2015年,新增煤层气探明地质储量1万亿立方米;煤层气产量达到300亿立方米,其中地面开发160亿立方米,基本全部利用,煤矿瓦斯抽采140亿立方米,利用率60%以上;建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地.

**第一财经日报**

--据悉,银监会近日下发了关於国内系统重要性银行划分标准的徵求意见稿,拟通过"规模、关联度、不可替代性(金融基础设施)、复杂性"四个指标衡量国内系统重要性银行,其中每个指标占据25%的权重.

--一位接近深交所的人士表示,深交所一直推动的创业板小额快速再融资制度已经得到证监会的支持,後者将允许深交所在创业板再融资方面承担一部分前期预审工作.

--由於受到国际经济环境以及资本市场的诸多不确定性因素影响,2011年中国首次公开发行(IPO)市场有所降温.不过普华永道分析师预计,2012年预计沪深股市A股IPO融资额将达到2,700亿元至3,000亿元,基本与2011年持平.

--清科研究中心数据显示,2011年中外创投机构共新募基金382只,为2010年的2.42倍;新增可投资於中国的资本量为282.02亿美元,是2010年的2.53倍,创历史新高.

--从北车集团和南车集团多位人士处获悉,两家公司已经分别收到了由财政部划拨的国有资本金预算各20亿元.资金规定的明确用途为参与上市公司的再融资.

**21世纪经济报 道**

--消息人士透露,铁路体制改革将由国务院层面成立的铁路体制改革领导小组来牵头推进.分析人士认为,除了铁道部目前大力宣扬和推行的放权给地方铁路局和大搞多种经营之外,尚有一个根本性和全局性的铁路体制改革方案正在高於铁道部的更高层面中酝酿.

--据悉,证监会年度全国证券期货监管工作会议拟於8日(周日)召开.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/谢衡; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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