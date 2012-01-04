《中国报摘》--金融时报1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国银监会称,截至2011年底,中国金融机构空白乡镇减至1,696个,金融机构空白乡镇网点覆盖取得重大突破.银监会提出,力争到2012年末总体解决金融机构空白乡镇的金融服务问题.
* 其他:
--至去年末,中国农业发展银行各项贷款余额为18,738.4亿元人民币,增长12.1%.发行债券余额12,011.2亿元,增长29.6%.资金自给率85.4%,上升6.8个百分点.不良贷款率为1.46%,下降1.33个百分点.经营利润达379.5亿元,增长81.1%.
--中国银联最新交易数据显示,在元旦三天假期,银联卡跨行交易金额超过1,300亿元,创近年元旦期间刷卡消费新高,同比增长35%,境外交易金额同比增长29%.(完)
--整理 谢衡; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。