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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 07:57 BJT

《中国报摘》--金融时报1月5日

* 头版头条:

--中国银监会称,截至2011年底,中国金融机构空白乡镇减至1,696个,金融机构空白乡镇网点覆盖取得重大突破.银监会提出,力争到2012年末总体解决金融机构空白乡镇的金融服务问题.

* 其他:

--至去年末,中国农业发展银行各项贷款余额为18,738.4亿元人民币,增长12.1%.发行债券余额12,011.2亿元,增长29.6%.资金自给率85.4%,上升6.8个百分点.不良贷款率为1.46%,下降1.33个百分点.经营利润达379.5亿元,增长81.1%.

--中国银联最新交易数据显示,在元旦三天假期,银联卡跨行交易金额超过1,300亿元,创近年元旦期间刷卡消费新高,同比增长35%,境外交易金额同比增长29%.(完)

--整理 谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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