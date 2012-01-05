〔中港股业绩〕中国南车预计2011年净利增逾五成,因主业发展良好

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周四公布业绩预报称,预计2011年归属於母公司股东的净利润较上年同期增长50%以上.因主要业务板块发展良好,营收大幅度增长,及成本控制有效等.
中国南车2010年实现归属於母公司股东的净利润为25.31亿元人民币,据此计算,该公司2011年实现净利将超过37.97亿元.
中国南车A股周三收报4.17元,其港股同日收报4.22港元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。