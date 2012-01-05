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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:02 BJT

〔中港股业绩〕中国南车预计2011年净利增逾五成,因主业发展良好

路透上海1月5日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周四公布业绩预报称,预计2011年归属於母公司股东的净利润较上年同期增长50%以上.因主要业务板块发展良好,营收大幅度增长,及成本控制有效等.

中国南车2010年实现归属於母公司股东的净利润为25.31亿元人民币,据此计算,该公司2011年实现净利将超过37.97亿元.

中国南车A股周三收报4.17元,其港股同日收报4.22港元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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