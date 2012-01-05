〔中国能源〕中石化集团2011年成品油零售量首次突破亿吨

路透北京1月5日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团公布数据显示,中石化2011年全年成品油年零售量达1.001亿吨,首次突破亿吨大关.

而中国另一石油巨擘--中国石油天然气集团亦称,中石油去年实现原油产量1.0754亿吨,较上年净增213万吨,为第17年连续保持亿吨产量.

两家公司分别在其公司网站上发布的新闻稿并显示,2011年中石油探明油气储量当量超过10亿吨,是公司实施油气储量增长高峰期工程以来,储量当量连续五年保持在10亿吨水平.

此外,2011年中石油完成天然气产量755亿立方米,同比增长30亿立方米,连续七年实现两位数增长.且目前油气当量中天然气比例为35.9%.

而在销售端,中石化则表示,去年销售企业万吨站较上年增长13%,零售骨干网络已初具规模.

目前,中石化拥有3万多座中国石化加油站、1.8万多个便利店、700多个直分销营业厅、500多个润滑油门店、400多座油库和8600多公里成品油管道.且自1998年以来,中石化成品油销售量从4,176万吨增至1.51亿吨,零售量从806万吨增至1.001亿吨.

中石油和中石化集团旗下分别拥有上市公司中石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化(0386.HK)(600028.SS).(完)

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