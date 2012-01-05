〔中国能源〕中石化集团2011年成品油零售量首次突破亿吨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月5日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团公布数据显示,中石化2011年全年成品油年零售量达1.001亿吨,首次突破亿吨大关.
而中国另一石油巨擘--中国石油天然气集团亦称,中石油去年实现原油产量1.0754亿吨,较上年净增213万吨,为第17年连续保持亿吨产量.
两家公司分别在其公司网站上发布的新闻稿并显示,2011年中石油探明油气储量当量超过10亿吨,是公司实施油气储量增长高峰期工程以来,储量当量连续五年保持在10亿吨水平.
此外,2011年中石油完成天然气产量755亿立方米,同比增长30亿立方米,连续七年实现两位数增长.且目前油气当量中天然气比例为35.9%.
而在销售端,中石化则表示,去年销售企业万吨站较上年增长13%,零售骨干网络已初具规模.
目前,中石化拥有3万多座中国石化加油站、1.8万多个便利店、700多个直分销营业厅、500多个润滑油门店、400多座油库和8600多公里成品油管道.且自1998年以来,中石化成品油销售量从4,176万吨增至1.51亿吨,零售量从806万吨增至1.001亿吨.
中石油和中石化集团旗下分别拥有上市公司中石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化(0386.HK)(600028.SS).(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。