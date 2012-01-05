《全球主要国家债券发行预告》--1月5日-1月12日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月5日(四)
巴黎--法国标售70-80亿欧元的长期政府债券(OAT),包括:票息3.25%、2021年10月25日到期的10年期OAT;票息4.25%、2023年10月25日到期的12年期OAT;票息4.75%、2035年4月25日到期的24年期OAT;票息4.50%、2041年4月25日到期的30年期OAT(0950).
1月6日(五)
东京--日本标售三个月期贴现债券.
伦敦--英国标售国库券.
1月9日(一)
巴黎--法国标售BTF国库券(1350).
法兰克福--德国标售约40亿欧元、六个月期贴现国库券,将於2012年7月11日到期.
华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.
1月10日(二)
东京--日本标售六个月期贴现债券.
伦敦--英国标售票息0.75%、2047年到期的通膨保值公债.
华盛顿--美国财政部标售三年期公债.
华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.
华盛顿--美国财政部标售52周期国库券.
1月11日(三)
东京--日本标售三个月期贴现债券.
伦敦--英国标售票息3.75%、2021年到期的公债.
法兰克福--德国标售约40亿欧元、2017年2月24日到期的五年期公债(Bobl).
华盛顿--美国财政部标售10年期公债.
渥太华--加拿大标售两年期公债.
1月12日(四)
东京--日本标售10年期公债.
马德里--西班牙标售三年期公债.
罗马--意大利标售BOT短期债券.
华盛顿--美国财政部标售30年期公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。