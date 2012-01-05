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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘持平,因假期乐观情绪消退

路透首尔1月5日电---韩国股市周四盘初几乎持平,因假期兴奋情绪消退,投资者关注焦点转向欧债担忧.

银行股回落,韩亚金融集团(086790.KS)下挫2.79%,新韩金融集团(055550.KS)跌1.11%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11跌0.16%至1,863.18点.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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