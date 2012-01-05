《中国债券市场每日交易备忘》--1月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国石油200亿元人民币九个月期超短期融资券(主体评级AAA)招标,工行和中行主承 东北轻合金公司1亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承 杭州萧山水务集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,广发银行主承 中纺集团10亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,北京银行主承 粤水电( 002060.SZ )2亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承 新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,中信银行主承 云南冶金集团8.5亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承 宁波交投控股10亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,农业银行主承 湖州交投集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,深发展银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 人福医药( 600079.SS )4亿元一年期短融041158028,票面利率7.80% ============================================================================== 三、缴款: 兖州惠民城投10亿元六年期企业债1180197,票面利率8.50% 昆山花桥国际商务城15亿元七年期企业债1180198,票面利率7.98% ============================================================================== 四、还本付息: 兖矿集团15亿元三年期中票0882041到期兑付,票面利率3.50% 中国人民银行10亿元一年期央行票据1101001到期兑付,参考收益率2.6167% 国开行3亿美元七年期发行人选择权(5+2)浮息债(六个月LIBOR基准)0602019付息,基本利差0.36% 山西煤炭运销集团10亿元五年期中票1082223付息,票面利率5.10% 国开行150亿元一年期浮息债(一年定存基准)110239付息,基本利差0.79% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国家统计局近期将公布2011年12月及全年物价数据.分析人士预计,2011年12月居民消费 价格指数(CPI)同比上涨4%左右,全年CPI同比上涨5.4%左右. --国家开发银行[CHDB.UL]公布2012年部分关键期限债券发行计划.具体来看,关键期限债券 包含五年期和10年期两个固定利率债券品种,交替逐月发行,每期计划发行量均为200亿元,全 年计划发行12期,合计2,400亿元. ==============================================================================(完) --整理 周晓峰; 审校 冉莹