《中国债券市场每日交易备忘》--1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国石油200亿元人民币九个月期超短期融资券(主体评级AAA)招标,工行和中行主承 东北轻合金公司1亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中信银行主承 杭州萧山水务集团3亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,广发银行主承 中纺集团10亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,北京银行主承 粤水电(002060.SZ)2亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承 新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,中信银行主承 云南冶金集团8.5亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承 宁波交投控股10亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,农业银行主承 湖州交投集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,深发展银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 人福医药(600079.SS)4亿元一年期短融041158028,票面利率7.80% ============================================================================== 三、缴款: 兖州惠民城投10亿元六年期企业债1180197,票面利率8.50% 昆山花桥国际商务城15亿元七年期企业债1180198,票面利率7.98% ============================================================================== 四、还本付息: 兖矿集团15亿元三年期中票0882041到期兑付,票面利率3.50% 中国人民银行10亿元一年期央行票据1101001到期兑付,参考收益率2.6167% 国开行3亿美元七年期发行人选择权(5+2)浮息债(六个月LIBOR基准)0602019付息,基本利差0.36% 山西煤炭运销集团10亿元五年期中票1082223付息,票面利率5.10% 国开行150亿元一年期浮息债(一年定存基准)110239付息,基本利差0.79% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国家统计局近期将公布2011年12月及全年物价数据.分析人士预计,2011年12月居民消费 价格指数(CPI)同比上涨4%左右,全年CPI同比上涨5.4%左右. --国家开发银行[CHDB.UL]公布2012年部分关键期限债券发行计划.具体来看,关键期限债券 包含五年期和10年期两个固定利率债券品种,交替逐月发行,每期计划发行量均为200亿元,全 年计划发行12期,合计2,400亿元. ==============================================================================(完) --整理 周晓峰; 审校 冉莹
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。