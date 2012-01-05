〔日本数据〕12月货币基础较上年同期增加13.5%--央行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月5日电---日本央行周四公布的数据显示,该国12月货币基础较上年同期增加13.5%.
以下为与上年同期比较的数据,单位为百分比(最後一栏为经季节调整後与上月相较的数据):
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货币基础 日本央行 流通硬币 活期存款 银行储备 较上月
钞票发行额
12月 +13.5 +2.3 +0.2 +61.3 +62.5 -43.3
11月 +19.5 +2.4 0.0 +99.1 +90.9 +41.2
10月 +17.0 +2.6 0.0 +84.6 +77.5 +12.5
9月 +16.7 +2.9 0.0 +84.9 +86.3 +16.4
8月 +15.9 +2.7 0.0 +79.4 +80.0 +14.9
7月 +15.0 +2.7 0.0 +73.3 +69.3 -6.3
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平均流通货币基础:
12月: 118.0195兆(万亿)日圆
11月: 118.4978兆日圆
参看完整表格,请登入日本央行网站,网址为:(here)
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--编译 郑茵;审校 张若琪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。