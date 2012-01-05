《全球重要经济事件一览表》--1月5日-1月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月5日(四)

多伦多--加拿大经济俱乐部(Economic Club of Canada)发表2012年经济展望报告(1230).

巴黎--第四届"新世界"年会(至1月6日).主要发言人包括:法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)、波兰经济部长Jacek Rostowski、土耳其经济部长Ali Babacan、智利经济部长Felipe Larrain和意大利总理蒙堤.

比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).

1月6日(五)

康涅狄格州哈特福特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格企业及行业协会(CBIA)与Metro Hartford Alliance举办的2012年经济峰会与展望会议上发表演讲(1520).

芝加哥--美国经济学会召开年度会议(至1月8日).

弗吉尼亚州里奇蒙--美国联邦储备理事会理事杜克将在弗吉尼亚银行家协会主办的2012年金融前景预测会议上演讲,主题为"经济与楼市发展"(1740).

马里兰州巴尔的摩--美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)将在马里兰州银行家协会首星期五经济展望论坛上讲话,主题为"社区银行监管"(1800).

新泽西州伊塞林--纽约联邦储备银行总裁杜德利在新泽西州银行家协会经济论坛上演讲(1400).

1月7日(六)

芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国经济学会(AEA/ASSA)年会的韩国美国经济协会活动发表讲话,题为"理论的消亡"(2300).

华盛顿--美联储理事拉斯金在美国法学院协会年度会议上演讲,主题为"应对抵押贷款服务和止赎挑战."(1740).

1月9日(一)

柏林--法国总统萨科齐同德国总理梅克尔会晤.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社发表有关经济前景的讲话(1740).

华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).

1月10日(二)

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将在新年研讨会就欧洲债券发表讲话(1400).

华盛顿州温哥华市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在克拉克郡经济预测早餐会上发表讲话(1530).

密苏里州堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在中部交流所(Central Exchange)发表有关"2012年经济展望"的讲话(1800).

1月11日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布经济景气状况褐皮书.

日内瓦--世界经济论坛发布2012年全球风险报告.

伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(至1月12日).

伊利诺伊州森林湖城(LAKE FOREST, IL)--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖城与布勒夫湖扶轮社演讲,主题为"当前经济前景"(1340).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚州非营利中心就经济前景演讲(1400).

纽约州罗切斯特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗切斯特大学西蒙商学院等举办的第33届年度经济研讨会上就经济前景发表讲话(1730).

1月12日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後将公布利率决定并召开新闻发布会.

伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(最後一日).

巴黎--惠誉公布欧洲主权国家、银行业和其他借贷方的债信评等展望(0645).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 杜明霞

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