〔国际油市〕OPEC石油供应量在12月达到三年来最高--路透调查(更新版)

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路透伦敦1月4日电---周三公布的一项路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)石油产量在12月达到2008年10月以来最高,目前成员国尚无减产为利比亚恢复供应腾出空间的迹象.

这项对石油公司消息人士,OPEC官员以及分析师的调查显示,OPEC所有12个成员国上月的石油供应量平均每日为3,074万桶,11月修正後为3,062万桶.

调查表明,OPEC目前石油产量突破了该组织在12月14日会议上确定的每日3,000万桶目标.由於油价LCOc1高於每桶100美元,产油国无意削减供应.OPEC石油产量占到全球的三分之一以上.

对12月OPEC产量增长贡献最大的是利比亚,该国石油生产继续恢复,此前由於战乱几乎关闭.

根据路透调查,OPEC的12月石油总产量为2008年10月以来最高,当时过了不久,OPEC即同意采取连串减产行动以应对经济衰退.

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该调查中并没有什麽证据证明,OPEC海湾成员国迄今有大幅削减产量以便为利比亚生产恢复留出空间的行动.

沙特阿拉伯11月石油日供应量上修35万桶至980万桶,因该国对亚洲的供应增加.调查中受访消息人士称,该国12月产量仅略有下降.

在减产的国家中,安哥拉供应下降是由於Girassol和Plutonio等品级的原油出口减少.

此外,溢油事故令皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)关闭Bonga海上油田,导致尼日利亚产量下降.(完)