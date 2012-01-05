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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:27 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,日经指数跌破25日移动均线

路透东京1月5日电---日股日经指数周四盘初下滑,回吐部分上日涨幅,受累于对欧洲银行业需募集更多资金以抗击欧债危机的担忧.

日经指数.N225盘初下跌0.7%,至8,503.13点,跌破25日移动均线8,504.东证股价指数.TOPX亦跌0.5%,至739.22点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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