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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 08:33 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油保持在103美元上方,欧盟达成伊朗原油禁运协议

路透珀斯1月5日电---美国原油期货周四下滑,但仍在每桶103美元上方,有关欧盟达成禁止从伊朗进口原油初步协议的消息提供支撑.该消息加剧了市场对未来可能出现供给中断的担忧.

0003GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货2月合约CLc1下跌0.08美元至每桶103.14美元.

欧盟外交官表示,欧洲各国政府原则上同意禁止从伊朗进口原油.

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