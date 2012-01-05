〔国际油市〕NYMEX原油保持在103美元上方,欧盟达成伊朗原油禁运协议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透珀斯1月5日电---美国原油期货周四下滑,但仍在每桶103美元上方,有关欧盟达成禁止从伊朗进口原油初步协议的消息提供支撑.该消息加剧了市场对未来可能出现供给中断的担忧.
0003GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货2月合约CLc1下跌0.08美元至每桶103.14美元.
欧盟外交官表示,欧洲各国政府原则上同意禁止从伊朗进口原油.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。