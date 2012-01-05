更正:〔美国金融〕美联储建议房利美和房贷美在提振楼市中扮演更重要的角色

(更正:更正第三个要点的措辞以明确文意)

* 美联储向国会提交整固楼市的白皮书

* 美联储称,允许政府发起企业扩大贷款再融资将有助益

* 美联储认为,政府旨在促进被收回房屋用於租赁的计划是有益处的

路透华盛顿1月4日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)向国会提议,政府运营的按揭贷款金融机构房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)扮演更大的角色,将有助於恢复遭受重挫的美国楼市.但这一呼吁似乎无疑会遭遇强烈的政治责难.

美联储周三向国会提交报告,概述可协助提振房地产业的诸多举措,包括允许房利美和房贷美向广泛的房主群体提供成本更低的按揭贷款.

作为美国按揭贷款融资的最大来源,两家公司在2008年处於破产边缘之际被政府接管.随後他们共获得1,690亿美元的纳税人资金援助,使得他们成为共和党议员攻击的目标.