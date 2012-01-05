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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 09:18 BJT

〔路透专访〕穆迪仍对英国银行业者的经营环境持负面看法--高级副总裁

路透伦敦1月5日电---债信评级机构穆迪高级副总裁Elisabeth Rudman对路透表示,该机构仍认为英国银行业者所处的经营环境偏于负面.

"我们对该体系持有负面看法.它很像是欧洲大部分银行体系以及国际上的许多银行体系,"她在一电话采访中表示."这并不一定意味着未来将有进一步的评级调降."

不过Rudman表示,从某些指标来看,英国银行业的情况要比一些欧洲同业要好.

Rudman表示,负面风险包括失业率上扬、经济衰退可能性以及欧洲债务危机仍在上演.

"失业率若上涨,将会拖累银行的获利能力以及资产质量."(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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