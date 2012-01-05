〔路透专访〕穆迪仍对英国银行业者的经营环境持负面看法--高级副总裁

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦1月5日电---债信评级机构穆迪高级副总裁Elisabeth Rudman对路透表示,该机构仍认为英国银行业者所处的经营环境偏于负面.
"我们对该体系持有负面看法.它很像是欧洲大部分银行体系以及国际上的许多银行体系,"她在一电话采访中表示."这并不一定意味着未来将有进一步的评级调降."
不过Rudman表示,从某些指标来看,英国银行业的情况要比一些欧洲同业要好.
Rudman表示,负面风险包括失业率上扬、经济衰退可能性以及欧洲债务危机仍在上演.
"失业率若上涨,将会拖累银行的获利能力以及资产质量."(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。