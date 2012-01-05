〔表格〕澳洲11月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差13.8亿澳元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透悉尼1月5日电---澳洲统计局周四公布,该国11月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差13.8亿澳元.
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
11月 10月
整体出口 27.247 27.189
整体进口 25.867 25.771
商品与服务贸易收支 顺差1.380 顺差1.418
浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)
浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 肖群英;审校 吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。