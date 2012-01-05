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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 08:43 BJT

〔表格〕澳洲11月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差13.8亿澳元

路透悉尼1月5日电---澳洲统计局周四公布,该国11月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差13.8亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

11月 10月

整体出口 27.247 27.189

整体进口 25.867 25.771

商品与服务贸易收支 顺差1.380 顺差1.418

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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