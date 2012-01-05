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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 09:45 BJT

〔西班牙金融〕西班牙经济部长称银行业需提高地产减值拨备--金融时报

路透马德里1月4日电---金融时报周三援引西班牙经济部长Luis de

Guindos的话称,该国银行业需增加500亿欧元(645.5亿美元)拨备以应对地产减值可能造成的亏损.

金融时报称,西班牙政府要求金融机构提高资本缓冲,而非创建一家"坏账银行"处置2008年房地产泡沫破灭後的有毒地产资产.

西班牙中间偏右的新政府已表示,将把通过改革来推动金融业进一步整合作为首要任务之一.

西班牙已向银行系统注入了约186亿欧元的资本金,其中一部分是贷款形式.国家支持的银行基金中还剩有约33亿欧元.西班牙银行系统因房地产业崩溃而严重受挫.

金融时报称,Guindos希望未来银行系统改革将不需再次动用政府资金.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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