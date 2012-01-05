〔西班牙金融〕西班牙经济部长称银行业需提高地产减值拨备--金融时报

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透马德里1月4日电---金融时报周三援引西班牙经济部长Luis de
Guindos的话称,该国银行业需增加500亿欧元(645.5亿美元)拨备以应对地产减值可能造成的亏损.
金融时报称,西班牙政府要求金融机构提高资本缓冲,而非创建一家"坏账银行"处置2008年房地产泡沫破灭後的有毒地产资产.
西班牙中间偏右的新政府已表示,将把通过改革来推动金融业进一步整合作为首要任务之一.
西班牙已向银行系统注入了约186亿欧元的资本金,其中一部分是贷款形式.国家支持的银行基金中还剩有约33亿欧元.西班牙银行系统因房地产业崩溃而严重受挫.
金融时报称,Guindos希望未来银行系统改革将不需再次动用政府资金.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。