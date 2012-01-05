〔中国个股〕广汇股份与中石化集团签煤制气购销协议,借道出疆

* 广汇与中石化集团签煤制气购销协议

* 2015年起每年最大销售量40亿立方米

* 中石化已落实新疆两条输气管道气源

路透上海1月5日电---中国新疆广汇实业股份有限公司(600256.SS)周四公告称,基於中国石油化工集团公司拟在新疆建设两条煤制气外输管道,广汇已与中石化集团签订购销协议,广汇在新疆阿勒泰地区富蕴县的煤炭综合开发项目所产天然气将全部销售给中石化集团.

公告指出,广汇的煤炭综合开发项目拟在2012年动工,预计於2015年投产,最大销售量为40亿立方米/年,购销起始日暂定2015年内,购销期限为30年.煤制气的销售价格按照国家有关规定,综合考虑煤制天然气成本和下游天然气市场价格承受能力,由双方协商确定.

据此前国内媒体报导,广汇煤炭综合开发利用项目采用先进、成熟可靠的中压甲烷合成技术,计划投资250亿元人民币.

第一财经日报周四报导称,中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中石化集团近日分别与中国华能、中国华电、中国国电及中电投等四家央企,万向及新疆广汇,新疆励晶煤业等公司签约,落实了其煤制气外输管道工程气源协议.

中石化新疆煤制气外输管道包括新粤浙管道和新鲁管道,设计输气规模均为300亿立方米/年,与刚贯通的中石油西气东输二线的规模一致.

新粤浙管道由中石油,浙江省能源集团及新疆投资发展集团公司共同投建,总投资达1,200多亿元,目标市场为新疆、甘肃、浙江、广东和广西等13个省市;而新鲁管道目标市场为河南、山东、河北、北京、天津、安徽、江苏共七个省市.

中石油集团此前已建成西气东输一线、二线及陕京管道,将西部的天然气资源输送至资源紧缺的东部沿海地区.而中石化集团目前仅建成一条川气东送管道,覆盖南部省份.(完)