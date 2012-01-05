《热点透视》雅虎得到一位执行长,eBay股东失去的可能更多

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 郑茵

路透纽约1月4日电---互联网公司雅虎(Yahoo)(YHOO.O)得到了一位执行长,网上拍卖公司eBay(EBAY.O)的股东则不免痛心.雅虎已聘请到eBay旗下PayPal部门主管Scott Thompson出任新执行长.这对雅虎来说是好消息,但对eBay的股东而言就不同了.网上支付是eBay最值钱的业务,如果该部门能够独立发展,成长速度可能会更快.而Thompson的离去意味着这种分拆不会很快到来.

PayPal业务飞速增长,最近一季在eBay总体营收中已经占到40%的比重.但PayPal目前正式用户已经超过1亿,为实现进一步扩张,越来越需要将支付业务扩展到eBay以外、甚至互联网以外的领域.例如,PayPal正在涉足实体店的电子支付业务.PayPal如果能够不再与eBay有任何联系,肯定会更受零售商欢迎.

投资者还有一个更强烈的理由要求分拆.据分析师预估,今年PalPay未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料为22亿美元左右.支付业巨头Visa(V.N)的企业价值略高於其2012年EBITDA预估的10倍.成长速度更快的PayPal,估值应该会更胜一筹.以12倍来算,则PayPal价值应该在260亿美元上下.

eBay其他部门今年的EBITDA约为40亿美元,瑞银估计这些部门价值约225亿美元.eBay的净现金大约为15亿美元,那麽公司股权价值应为500亿美元左右.eBay目前市值为390亿美元,其股价折让幅度超过20%.

按理说,如果eBay已在认真考虑一项有利於提高企业价值的分拆计划,Thompson或许就会继续留下来.如果eBay准备分拆的话,他就会有机会独当一面,享受丰厚成果,而无需冒险来淌雅虎的浑水.

eBay股价周三早盘下跌将近4%.也许投资者是担心eBay将痛失一位管理天才.但至少有一种可能的解释是,投资者大感失望,因为公司过去虽然暗示也许总有一天分拆是合理的选择,但现在看来公司根本一点都不着急.(完)