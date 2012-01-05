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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 09:10 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,市场等待法国公债标售

路透新加坡1月5日电---现货金周四持稳,脱离上日触及的两周半高位,因伊朗情势担忧升级推高油价,且投资者等待法国今天稍晚的标债,以判断欧元区债务危机的范围.

0040GMT,现货金XAU=小涨0.1%至每盎司1,612.39美元.上日金价曾触及12月21日以来最高位1,618.06美元.

美国期金GCcv1持平於每盎司1,613.60美元.

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