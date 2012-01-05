〔全球金市〕现货金持稳,市场等待法国公债标售

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月5日电---现货金周四持稳,脱离上日触及的两周半高位,因伊朗情势担忧升级推高油价,且投资者等待法国今天稍晚的标债,以判断欧元区债务危机的范围.
0040GMT,现货金XAU=小涨0.1%至每盎司1,612.39美元.上日金价曾触及12月21日以来最高位1,618.06美元.
美国期金GCcv1持平於每盎司1,613.60美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。