〔日本个股〕尔必达向客户寻求约5亿美元的支持--读卖新闻(更新版)

(新增细节)

* 尔必达寻求美国、中国和台湾客户的支持--读卖新闻

* 可能还会寻求东芝的帮助--读卖新闻

* 尔必达正在苦苦与韩国同业竞争

路透东京1月5日电---日本读卖新闻周四报导,日本芯片(晶片)制造商尔必达6665.T向约10家美国、中国和台湾客户求援,寻求获得约5亿美元的财务支持.该公司也在考虑向东芝(6502.T)寻求帮助.

作为日本硕果仅存的动态随机存取记忆体(DRAM)厂商,尔必达正艰难应对产品价格持续下跌和资金更雄厚的韩国巨头夺走市场份额,并背负着沉重的债务负担.

尔必达的一位发言人表示,公司不会对猜测发表评论.

尔必达上个月曾表示,正在考虑多种融资途径,包括债务再融资和要求客户预先支付订单.

尔必达股价应声下挫,开盘跌3.4%.盘初的交易中,该股下跌2.1%至370日圆,而日经指数.N225则下跌0.7%.

过去几周来,媒体的报导重点一直放在尔必达的艰难求生上.

台湾电子时报周三曾报导称,该公司可能与东芝(6502.T)合并.[ID:nCN1317662]但东芝随後予以否认.上个月还有日本媒体报导称,尔必达正在寻求与台湾南亚科技结盟,可能会合并.

上个月朝日新闻还曾报导称,由於欧洲债务危机损及获利,尔必达考虑要求延期偿还300亿日圆(3.85亿美元)公共资金.[ID:nCN1311038](完)