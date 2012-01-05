〔中港个股〕中石油称将与集团共同出资50亿设立自保公司

路透上海1月5日电---中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公告称,将与母公司中石油集团共同出资设立一家自保公司,注册资本为人民币50亿元人民币.中石油集团及该公司分别持股51%及49%.

公告称,待中国保监会批准後,合资企业将主要经营集团内的财产损失保险、责任保险、信用保险以及法律、法规允许的保险资金运用业务等.

中石油集团是上市公司中国石油的母公司,後者按市值计为全球第二大油气生产商.

公司方面表示,由於石油行业具有高风险和专业性的特点,目前的普通商业保险不能覆盖本公司的所有业务领域.设立合资自保公司是为了满足公司高风险和海外项目风险管理需求,合理转嫁经营风险,平衡商业保险支出,提升风险应对能力.

不过有公司独立非执行董事就该议案投了反对票,并称希望公司进一步研究其它的保险方式.

中石油A股周三收报9.75元,近一个月累计微涨1.35%.(完)