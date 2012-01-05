〔中港个股〕中石油称将与集团共同出资50亿设立自保公司

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公告称,将与母公司中石油集团共同出资设立一家自保公司,注册资本为人民币50亿元人民币.中石油集团及该公司分别持股51%及49%.
公告称,待中国保监会批准後,合资企业将主要经营集团内的财产损失保险、责任保险、信用保险以及法律、法规允许的保险资金运用业务等.
中石油集团是上市公司中国石油的母公司,後者按市值计为全球第二大油气生产商.
公司方面表示,由於石油行业具有高风险和专业性的特点,目前的普通商业保险不能覆盖本公司的所有业务领域.设立合资自保公司是为了满足公司高风险和海外项目风险管理需求,合理转嫁经营风险,平衡商业保险支出,提升风险应对能力.
不过有公司独立非执行董事就该议案投了反对票,并称希望公司进一步研究其它的保险方式.
中石油A股周三收报9.75元,近一个月累计微涨1.35%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。