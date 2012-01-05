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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 09:24 BJT

〔芝加哥期市〕美元走强打击小麦期货下跌,天气因素支撑大豆与玉米

路透悉尼1月5日电---美国小麦期货周四在亚洲早盘下跌,扩大上日1.1%的跌幅,受美元走强以及谷物商品全线超买信号的打击.

玉米期货与大豆走强,因全球主要玉米和大豆出口国阿根廷天气炎热.

芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货WH2跌0.12%,报每蒲式耳6.49-1/4美元.

美国大豆期货Sc1上涨约0.1%,报每蒲式耳12.31-1/2.

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