伊朗表示有办法对付欧盟石油禁运

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月4日电---伊朗一名高级石油官员称，伊朗有办法应对欧盟石油禁运威胁以及美国对其施加的压力，计划今年保持每日出口约230万桶石油。
欧盟外交官周三称，欧盟周三就禁止成员国进口伊朗石油达成初步的原则性共识，但是尚未决定何时开始实施。
就在欧盟上述立场相关报导出现之前，伊朗国家石油公司(NIOC)国际业务总监S. M. Qamsari接受路透电话采访时表示，伊朗已经考虑数个对策应对欧盟禁止进口该国石油。
“找到替代客户很容易。原本销往欧盟的石油可以卖到中国和其他亚洲国家，或者非洲。伊朗不太可能只是用油罐进行存储，毕竟这只是短期性的解决方案。”Qamsari指出。
他认为今年石油出货量将保持不变，长期或年度合同量也不变。
Qamsari表示，欧盟禁止进口伊朗石油可能增加欧洲消费者的油价负担。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。