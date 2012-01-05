中国重申反对单边制裁伊朗

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月4日电---中国周三重申，反对美国为首对伊朗进行单边制裁，并称伊朗核问题应通过外交途径解决。
伊朗周二表示，如果美国航母进驻海湾，伊朗将采取行动。上述言论是伊朗耀武数周来最激进的声明。美国和欧盟对伊朗采取新的金融制裁，导致伊朗经济受损。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“中方一贯认为，制裁不是缓和紧张局势、解决伊朗核问题的根本办法。”
“对话谈判是唯一正确途径。中方反对一国将其国内法凌驾于国际法之上，对其它国家实施单边制裁。”
洪磊还表示：“同许多其它国家一样，中国同伊朗保持着正常、公开、透明的经贸和能源往来，这些往来不违反联合国安理会决议，不应该受到影响。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。